Балицкий сообщил о попадании украинских дронов в 14-этажный дом в Энергодаре
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Несколько беспилотников Вооруженных сил Украины утром в четверг атаковали Энергодар, поврежден многоквартирный дом, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Попадания пришлись по верхним этажам 14-этажного дома, пострадало остекление дома, частичные очаги возгораний локализованы", - написал он в своем телеграм-канале.
По данным властей, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории ЗАЭС были зафиксированы в ноябре 2022 года.