Балтфлот пополнился гидрографическим судном "Яков Лапушкин"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Флаг гидрографической службы ВМФ России поднят на малом гидрографическом судне (МГС) "Яков Лапушкин", сообщил в субботу Балтфлот.

"Судно официально вошло в состав Балтийского флота. Ранее оно успешно прошло полный комплекс государственных испытаний в Балтийском море", - сообщили в пресс-службе флота.

"Яков Лапушкин" будет выполнять задачи по предназначению в составе отряда судов гидрографической службы Балтийского флота.

Суда проекта 19910 предназначены для выполнения задач по постановке и снятию навигационных морских буев и вех всех типов, обслуживания береговых и плавучих навигационных средств, для исследований рельефа дна, перевозки людей и грузов.