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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Устранены последствия атаки беспилотников ВСУ на подстанции в Курской области

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Атака беспилотников ВСУ была совершена на подстанцию Суджа в Курской области, ее последствия устранены, сообщил в воскресенье губернатор области Роман Старовойт.

"Энергетики устранили последствия атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа, из-за которых накануне в Суджанском и Кореневском районах остались без света более 5,5 тыс. человек", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, электроснабжение всех потребителей полностью восстановлено.

Суджа Курская область Роман Старовойт
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