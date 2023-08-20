Минобороны РФ сообщило о пресечении 23 атак армии Украины

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что на запорожском, донецком и купянском направлениях за сутки отбиты 23 атаки вооруженных сил Украины (ВСУ).

"На запорожском направлении активными и слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии отражено восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, на этом направлении ВСУ потеряли до 135 человек, два танка, две БМП, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, гаубицы Krab, М777, FH-70, M119, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

"На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское, Веселое, Майорск и Старомихайловка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Он заявил, что на донецком направлении ВСУ потеряли более 280 человек убитыми и ранеными, шесть БМП, две боевые бронемашины, два автомобиля, гаубицы М777, Д-20 и Д-30.

"В районах населенных пунктов Константиновка и Ивано-Дарьевка Донецкой народной республики уничтожены полевые склады боеприпасов подразделений ВСУ", - сообщил представитель министерства.

Конашенков сказал, что на купянском направлении отражены шесть атак ВСУ в районе населенных пунктов Ольшана, Синьковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

"Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - заявил он.

"На красно-лиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Белогоровка Луганской народной республики. В течение суток уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщил Конашенков.

Как заявил представитель Минобороны РФ, "на херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 30 украинских военнослужащих и два автомобиля".

По словам Конашенкова, с начала специальной военной операции уничтожены: 461 украинский самолет, 246 вертолетов, 5 877 беспилотников, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 409 танков и других боевых бронемашин, 1 144 боевые машины РСЗО, более 5,9 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 12 334 единицы специальной военной автотехники.