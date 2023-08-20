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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Белгородский губернатор уточнил количество сбитых силами ПВО воздушных целей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Три воздушных цели были сбиты средствами ПВО в Белгородской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Уточненная информация по работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом: сегодня в период с 13-50 до 14-40 в воздухе было сбито 3 цели", - написал он в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил глава региона.

Ранее Гладков сообщал, что в Белгородском районе и над Белгородом было уничтожено 12 воздушных целей.

В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили о трех сбитых украинский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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