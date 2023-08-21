Голикова сообщила о снижении безработицы в 71 регионе РФ с начала года

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - По Методологии международной организации труда (МОТ) уровень общей безработицы в России с начала года снизился в 71 субъекте, а в девяти регионах замечен рост этого показателя, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то согласно методологии МОТ, уровень общей безработицы с начала года снизился в 71 субъекте. В девяти регионах этот показатель возрос, в остальных субъектах федерации - не изменился", - сказала Голикова, ее слова цитирует аппарат вице-премьера в понедельник.

Там добавили, что численность зарегистрированных в центрах занятости безработных сейчас составляет 493 тыс. человек, что на 71 тыс. меньше, чем в начале года. Количество вакантных рабочих мест на портале "Работа России" с начала года выросло почти на 222 тысячи и превышает 1,8 млн предложений.

17 мая Голикова доложила на совещании президента РФ с министрами, что правительство РФ в условиях низкой безработицы работает над обеспечением предприятий кадрами. Она отметила, что безработица в РФ продолжает сохраняться на низком уровне, "но наша сейчас задача больше - не сохранение таких темпов безработицы, а наоборот обеспечение кадров".

По данным Росстата, безработица в России в очередной раз обновила исторический минимум (за период наблюдений показателя с 1991 года), сократившись в июне 2023 года до 3,1% после зафиксированных в мае 3,2%.