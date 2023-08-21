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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Пожар на складе с краской в Ногинске локализован на площади 4,3 тыс. кв. метров

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на складе с лакокрасочными изделиями в Ногинске на площади более чем в 4 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"Пожар на складе лакокрасочных изделий в Подмосковье локализован на площади 4,3 тыс. кв.м", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о распространении огня на площади в 3 тыс. кв. метров.

Вертолетами Ка-32 с водосливными устройствами совершено 69 сбросов, 345 тонн воды, добавили в ведомстве.

К тушению привлечены более 130 человек и 38 единиц техники.

Ногинск Подмосковье МЧС РФ
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