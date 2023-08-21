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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В Минобороны РФ сообщили об отражении 14 украинских атак за сутки

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили 14 атак украинских войск на ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке ракетных войск, артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации отражены пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, ещё девять атак противника отражены на других направлениях.

"На купянском направлении подразделения группировки войск "Западная" при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии активными действиями улучшили положение по переднему краю", - добавил Конашенков.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Старорайское ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

По данным Конашенкова, за сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ураган" и HIMARS.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 167 районах", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Конашенков заявил, что уничтожены 36 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 462 самолета, 246 вертолетов, 5913 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 426 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5969 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 357 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ
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