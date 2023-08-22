Военные РФ сообщили об авиаударах по местам дислокации и арсеналам ВСУ в ДНР

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российские бомбардировщики Су-34 нанесли авиаудары по местам дислокации и оружейным складам вооруженных сил Украины на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях, заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесены удары по двум пунктам временной дислокации, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ на соледаро-артемовском направлении, а также по складу боеприпасов 24-й отдельной механизированной бригады противника на александро-калиновском направлении", - сказал Астафьев.

По его словам, помимо этого, штурмовой и армейской авиацией группировки "Юг" нанесены удары по скоплениям живой силы и боевой технике ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и марьинском направлениях.

"Артиллерией поражен полевой склад боеприпасов ВСУ в районе Белогоровки, пункт временной дислокации 105-го стрелкового батальона 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в Красногоровке, бронеавтомобиль "Хаммер", БТР и четыре пикапа с пехотой противника в районе населённых пунктов Григоровка, Андреевка, Ступочки и Ласточкино", - сказал офицер.

Он отметил, что реактивной артиллерией большой мощности поражен центр подвоза материальных средств 28-й отдельной механизированной бригады противника.

"Расчетами реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" артиллерийского соединения "Южной" группировки войск нанесен удар по району сосредоточения 3-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Молочар, поражено скопление вооружения, техники и живой силы противника, в том числе семь танков, шесть БМП, три самоходных артиллерийских установки "Акация" и до 10 единиц грузовых автомобилей", - сказал Астафьев.