Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Высокопоставленный иранский генерал приехал на переговоры в Москву

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Командующий сухопутными войсками Ирана Киюмарс Хейдари прибыл в Москву и провел переговоры с главкомом сухопутных войск РФ Олегом Салюковым по вопросам военного сотрудничества, сообщили в Минобороны России.

"Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главном командовании сухопутных войск, где были обсуждены вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран", - заявило Минобороны РФ.

"Иран рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке - это стратегический партнер России, а постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнерства" - сказал на переговорах Салюков, которого цитирует Минобороны РФ.

"В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях", - говорится в сообщении по итогам переговоров Салюкова и Хейдари.

В Минобороны РФ сказали, что иранская делегация посетит военно-учебные заведения сухопутных войск РФ и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Накануне иранская делегация посетила военно-технический форум "Армия-2023", где ознакомилась с новыми видами вооружения и техники сухопутных войск России, сообщили в Минобороны.

Иран Минобороны Олег Салюков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Геологоразведка дает компании право не проводить восстановление леса

Геологоразведка дает компании право не проводить восстановление леса

Суд просят взыскать в доход государства акции "Кузбассэнерго"

Райффайзенбанк введет комиссию 50% для МСП на зачисление долларов из других банков

Райффайзенбанк введет комиссию 50% для МСП на зачисление долларов из других банков

В Калужской области отражена атака БПЛА

Мастер-франчайзи Domino's Pizza инициирует банкротство российского бизнеса

Мастер-франчайзи Domino's Pizza инициирует банкротство российского бизнеса

Более четверти опрошенных россиян не имеют сбережений

Склад с краской горит на площади 2 тыс. кв. метров в Подмосковье

У жителя Воронежской области нашли сибирскую язву

Атаки беспилотников на Москву

Два человека пострадали в результате падения обломков беспилотника в Подмосковье

Генпрокуратура подала иск к бизнесмену Мельниченко

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });