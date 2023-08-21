Высокопоставленный иранский генерал приехал на переговоры в Москву

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Командующий сухопутными войсками Ирана Киюмарс Хейдари прибыл в Москву и провел переговоры с главкомом сухопутных войск РФ Олегом Салюковым по вопросам военного сотрудничества, сообщили в Минобороны России.

"Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главном командовании сухопутных войск, где были обсуждены вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран", - заявило Минобороны РФ.

"Иран рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке - это стратегический партнер России, а постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнерства" - сказал на переговорах Салюков, которого цитирует Минобороны РФ.

"В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях", - говорится в сообщении по итогам переговоров Салюкова и Хейдари.

В Минобороны РФ сказали, что иранская делегация посетит военно-учебные заведения сухопутных войск РФ и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Накануне иранская делегация посетила военно-технический форум "Армия-2023", где ознакомилась с новыми видами вооружения и техники сухопутных войск России, сообщили в Минобороны.