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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Около 40% россиян уверены, что Россия опережает США и ЕС по влиянию в Африке

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Более трети россиян (37%) считают, что Россия в настоящее время имеет наибольшее влияние на африканском континенте по сравнению с другими глобальными игроками, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Результаты исследования показывают, что в наибольшем влиянии Китая и европейских стран в Африке уверены по 12% респондентов соответственно, каждый девятый (11%) полагают, что эту роль играют США.

По данным ФОМ, 28% участников опроса затрудняются высказать мнение о том, кто из глобальных игроков на данный момент имеет наибольшее влияние в Африке.

Опрос был проведен 11-13 августа 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

США ФОМ Китай Африка Европейский союз
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