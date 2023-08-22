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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Фонд оплаты труда бюджетников будет увеличен более чем на 30 млрд руб.

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Правительство России увеличит фонд оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений более чем на 30 млрд руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В номинальном и реальном выражении мы приняли на уровне федеральных органов власти, Минтрудом и Минфином внесено в правительство, дополнительное увеличение фондов оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений на сумму 30,7 миллиарда рублей. В ближайшее время эти распоряжения будут переданы на подпись председателю правительства", - сообщила Голикова во вторник на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как подчеркнула вице-премьер, это решение затронет на федеральном уровне сферы образования, культуры, науки и здравоохранения.

Татьяна Голикова
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