Фонд оплаты труда бюджетников будет увеличен более чем на 30 млрд руб.

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Правительство России увеличит фонд оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений более чем на 30 млрд руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В номинальном и реальном выражении мы приняли на уровне федеральных органов власти, Минтрудом и Минфином внесено в правительство, дополнительное увеличение фондов оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений на сумму 30,7 миллиарда рублей. В ближайшее время эти распоряжения будут переданы на подпись председателю правительства", - сообщила Голикова во вторник на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как подчеркнула вице-премьер, это решение затронет на федеральном уровне сферы образования, культуры, науки и здравоохранения.