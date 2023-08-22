Что произошло за день: вторник, 22 августа

Диверсанты в Брянской области, препарат против гепатита С и приговор по арбузному делу

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Украинские диверсанты предприняли попытку прорыва границы в Брянской области. Атака была отражена.

- Путин сообщил, что дефицит бюджета по итогам 2023 года составит около 2% ВВП. Ожидается, что за июль-сентябрь бюджет будет сведен с профицитом. Текущая бюджетная ситуация в целом устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности, подчеркнул президент.

- Военные РФ уничтожили близ острова Змеиный катер с десантниками ВСУ. Отмечается, что это был быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force.

- Обнаружены тела всех восьми утонувших во время экскурсии по подземельям в Москве. Главу фирмы-организатора экскурсии задержали в Петербурге. Еще одному фигуранту дела предъявили обвинение, третий подозреваемый улетел в ОАЭ.

- Росздравнадзор уведомили о прекращении поставок в РФ препарата против гепатита С "Зепатир". В Минздраве заверили, что это решение не окажет влияния на доступность терапии гепатита С в России. Минпромторг сообщил, что несколько российских предприятий разрабатывают аналоги. В частности 13 компаний получили разрешение на проведение клинических исследований таких препаратов.

- Суд в Москве вынес приговор дезинсектору по делу об отравлении семьи арбузом. Антона Котова приговорили к пяти годам колонии общего режима, суд взыскал с него 6 млн руб. по искам потерпевших о возмещении морального вреда.

- В Воронежской области выявили второй очаг сибирской язвы. Теперь ее нашли на городском рынке.

- Умер итальянский певец Тото Кутуньо. Ему было 80 лет. Он скончался в больнице после продолжительной болезни.