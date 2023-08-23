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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Что произошло за день: среда, 23 августа

Индия на Луне, антитеррористические учения школьников и крушение частного самолета в Тверской области

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Частный самолет Embraer Legacy разбился в Тверской области. По предварительной информации, погибли все 10 находившихся на борту человек. По данным Росавиации, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.

- Посадочный модуль индийской станции Chandrayaan-3 сел на поверхность Луны. Станция установила связь с центром управления полетами. "Роскосмос" поздравил индийских коллег с этим успехом.

- Три человека погибли при повторном обстреле белгородского санатория. На территорию сбросили взрывное устройство с беспилотника.

- Следующий саммит БРИКС планируется провести в октябре 2024 года в Казани, заявил Владимир Путин. Также стало известно, что страны БРИКС утвердили документ, регулирующий порядок принятия в состав организации новых государств.

- В школах РФ в конце августа впервые пройдут антитеррористические учения. Мероприятия состоятся также в колледжах и техникумах. Они предусматривают отработку комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе.

- 30 региональных ритейлеров РФ ограничили наценки для социально значимых товаров. Торговые наценки ограничены на уровне не более 5%.

- ВТБ вышел из капитала девелопера "ПИК", в котором ему принадлежало 12,4%. Банк сообщил, что оценивает инвестицию как успешную для бизнеса группы ВТБ.

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