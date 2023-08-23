Три человека погибли при повторном обстреле белгородского санатория

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - При повторном обстреле территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду.

"Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили на территорию санатория две гранаты с БПЛА. Выбиты четыре окна и посечен фасад здания. На месте работают оперативные службы.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.