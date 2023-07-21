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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Минпромторг не будет запрещать закупки иностранных аппаратов ИВЛ для использования на дому

Минпромторг не будет запрещать закупки иностранных аппаратов ИВЛ для использования на дому
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Запрет на закупку зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) коснется только стационарных аппаратов для интенсивной терапии; оборудование для домашней вентиляции легких не попадет в перечень запрета, сообщили в Минпромторге.

"Аппараты, которые вызвали наибольшую обеспокоенность у пациентского и врачебного сообщества, прежде всего, аппараты для домашней вентиляции легких, не попадут в перечень "запрета", - говорится в пресс-релизе.

Речь идет о запрете на закупку только стационарных аппаратов ИВЛ для интенсивной терапии, соответствующих нескольким кодам вида медизделия. Их на сегодня выпускают семь отечественных производителей.

Суммарные производственные мощности отечественных производителей аппаратов составляют около 3 500 единиц в месяц, они позволяют покрыть текущие и прогнозируемые потребности в аппаратах ИВЛ в полном объеме, считают в Минпромторге.

"Запреты могут действовать только при наличии альтернативного, сопоставимого по качеству и эффекту решения и должны распространяться только на ту продукцию, которая успешно производится в России серийно. Если изделие не подходит заказчику, возможно получение разрешения на закупку релевантного импортного оборудования", - объяснил через пресс-службу первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

Минпромторг также поддержал предложение создать тестировочную площадку для российских аппаратов ИВЛ на базе ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава.

Ранее Минпромторг предложил ввести запрет на госзакупки аппаратов ИВЛ зарубежного производства. Опубликован соответствующий проект постановления правительства. "Решение ввести запрет на (государственную) закупку иностранных аппаратов ИВЛ необходимо с целью поддержки российских предприятий, готовых покрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме", - заявила 28 июня пресс-служба Минпромторга.

При этом в ведомстве отметили, что "продукция ГК "Ростех" и других производителей не может поставляться на российский рынок в случае, если есть какие-то вопросы по соответствию продукции всем требованиям безопасности".

Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что идея запретить госзакупки импортных аппаратов ИВЛ обсуждается экспертным сообществом.

Василий Осьмаков Минздрав Минпромторг Михаил Мурашко Ростех
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