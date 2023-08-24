Путин не видит альтернативы углеводородам в обозримой перспективе

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Альтернативы углеводородам в обозримой перспективе не просматривается, считает президент Владимир Путин. Он заявил об этом на заседании лидеров "пятерки" в формате "БРИКС плюс".

Он считает, что энергопереход конечно же необходим.

"Но все-таки этот энергопереход к низкоэмиссионной экономике должен быть постепенным, сбалансированным, тщательно выверенным, учитывающим национальные особенности и возможности стран", - отметил он.

Путин добавил, что Россия ответственно подходит к своим обязательствам по экспорту энергоресурсов, который в основном ориентирован на быстро развивающиеся рынки.

Лидеры БРИКС в итоговой декларации саммита выступили за использование всех доступных энергоресурсов для процесса перехода к более устойчивым моделям потребления энергии.

"Мы согласны (...), что эффективное использование всех энергоресурсов - возобновляемых источников энергии, включая биотопливо, ископаемого топлива, мирного атома, водорода - это важный фактор для обеспечения справедливого перехода к более гибким, устойчивым и жизнеспособным систем использования энергии", - заявили они.

В документе подчеркивается, что при этом следует стремиться потреблять энергоресурсы "на базе технологий и процессов, обеспечивающих незначительные или нулевые выбросы в атмосферу".

"Мы отмечаем роль ископаемого топлива в обеспечении энергетической безопасности и перехода к новой модели использования энергоресурсов", - говорится в заявлении.