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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Синод РПЦ сменил наместников Александро-Невской и Троице-Сергиевой лавры

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Синод Русской православной церкви, прошедший в четверг в Петербурге, освободил епископа Кронштадтского Назария от должности наместника Александро-Невской лавры.

Как сообщает сайт РПЦ, новым наместником главного монастыря северной столицы станет епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, до сих пор служивший в Мордовии. При этом он оставит управление своей епархией и получит титул Кронштадтский.

Синод также сменил наместника Троице-Сергиевой лавры: епископ Сергиево-Посадский Фома уступил эту должность ректору Московской духовной академии епископу Звенигородскому Кириллу. Кроме того, епископ Фома решением Синода оставил должность главы комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь.

РПЦ
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