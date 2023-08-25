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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Эксперты предрекли РФ второй после рекордного 2022 года урожай зерна

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - РФ в этом году может собрать 140 млн тонн зерна, что станет вторым после рекордного 2022 года (157,7 млн тонн) урожаем зерна, сообщается в презентации компании "ПроЗерно", с которой ознакомился "Интерфакс".

Сбор пшеницы оценивается в 90,7 млн тонн (104,2 млн тонн в прошлом году), в том числе 62,1 млн тонн озимой (74 млн тонн).

По оценке компании, урожай ячменя снизится до 20,5 млн тонн с 23,4 млн тонн годом ранее, ржи - до 1,8 млн тонн с 2,2 млн тонн.

Кукурузы может быть собрано 15 млн тонн против 15,9 млн тонн в 2022 году, гречихи - 1,093 млн тонн против 1,222 млн тонн, овса - 3,476 млн тонн против 4,531 млн тонн, тритикале - 264 тыс. тонн против 303 тыс. тонн.

В то же время сбор риса может увеличиться до 1,052 млн тонн с 923 тыс. тонн в 2022 году, проса - до 330 тыс. тонн с 307 тыс. тонн, зернобобовых культур - до 5,675 млн тонн с 4,561 млн тонн соответственно.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" генеральный директор компании Владимир Петриченко, потенциал по экспорту зерновых и зернобобовых культур, включая их поставки в страны ЕАЭС, "ПроЗерно" в этом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.) оценивает в 64,2 млн тонн, в том числе 50,5 млн тонн пшеницы, 5,4 млн тонн ячменя, 5,8 млн тонн кукурузы.

ПроЗерно ЕАЭС
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