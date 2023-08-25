Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Рост цен на мясо за последний месяц ощутили 40% россиян

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Повышение цен на мясо и птицу за последние четыре недели отмечают 40% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Отвечая на вопрос социологов о том, "на какие основные продукты цены за последний месяц заметно выросли", на сахар и рыбу с морепродуктами указали по 27% респондентов соответственно, на молоко и молочную продукцию - почти каждый четвертый (23%), на хлеб и хлебобулочные изделия - каждый пятый (20%).

Результаты исследования показывают, что о подорожании плодоовощной продукции говорит почти каждый шестой (17%), яиц - 16% респондентов, крупы и макаронных изделий - 15% сограждан, алкогольных напитков - каждый одиннадцатый (9%).

Что касается цен на непродовольственные товары, то, согласно опросу, рост цен на бензин за данный период ощутил каждый третий (34%), на лекарства и медикаменты - около трети сограждан (31%), на строительные материалы - 22% респондентов, на одежду и обувь - каждый пятый (20%), на электронику и бытовую технику - почти каждый шестой (17%).

По данным ФОМ, подорожание услуг ЖКХ за последние четыре недели ощутил почти каждый четвертый (24%), рост цен на медицинские услуги - каждый шестой (16%), на бытовые услуги - каждый девятый (11%), на услуги пассажирского транспорта - каждый десятый (10%).

Опрос был проведен 18-20 августа 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Роскосмос" и НАСА согласовали дополнительный полет астронавта на "Союзе"

"Роскосмос" и НАСА согласовали дополнительный полет астронавта на "Союзе"

С нового учебного года в школах РФ будут проходить занятия по профориентации

С нового учебного года в школах РФ будут проходить занятия по профориентации

Минобороны заявило о попытке атаки 42 беспилотников ВСУ на РФ

Украинская ракета комплекса С-200 сбита над Калужской областью

Глава Херсонской области предложил возобновить паромную переправу с Турцией

Глава Херсонской области заявил о ликвидации последствий разрушения ГЭС

Глава Херсонской области заявил о ликвидации последствий разрушения ГЭС

Что произошло за день: четверг, 24 августа

ВНИРО изучит состояние биоресурсов в зоне сброса воды с "Фукусимы-1"

Путин выразил соболезнования семьям погибших в крушении самолета под Тверью

Путин выразил соболезнования семьям погибших в крушении самолета под Тверью

Туристы стали меньше путешествовать по РФ в низкий сезон после отмены кешбэка

Туристы стали меньше путешествовать по РФ в низкий сезон после отмены кешбэка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });