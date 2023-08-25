Захарова заявила, что поставки боезарядов с обедненным ураном приводят к радиоактивному заражению почвы на Украине

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиоактивному заражению почвы в этой стране.

По словам Захаровой, "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю".

"Радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется", - говорится в статье официального представителя МИД России, опубликованной в "Комсомольской правде".

Захарова привела данные о том, что "в Хмельницкой области Украины в мае был зафиксирован значительный всплеск радиационного фона - с 80 нанозиверт до 140-160 нанозиверт".

"Характерный пик – всплеск радиоактивности – в тех же числах был зафиксирован и в восточных воеводствах Польши. Причина, вероятно – та же, что и на Украине: подрыв боеприпасов с обедненным ураном, которые были размещены на складе в городе Хмельницком", - заявила Захарова.

По ее словам, "с течением месяца фон в воздухе выровнялся, но это классический Fallout, то есть выпадение радиоактивных осадков на землю под воздействием гравитации".

"Судя по всему, вся почва, вся земля, которая находилась под облаком, поднявшимся над складом, а также в близости от него, уже заражена радионуклидами. Чтобы рекультировать эту землю, понадобится долгая и дорогостоящая процедура дезактивации", - отметила Захарова.