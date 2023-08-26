Российские военные уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
"26 августа около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области", - отметили в ведомстве.