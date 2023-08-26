Шесть районов Белгородской области обстреляны ВСУ за сутки

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу в своем телеграм-канале об ударах, нанесенных ВСУ по территории региона за минувшие сутки.

По его информации, в Белгородском районе со стороны Украины обстреляны два села.

"В Белгородском районе под обстрел попало село Нехотеевка - зафиксировано 4 гранатометных выстрела. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено 7 взрывных устройств. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.

В Борисовском районе на окраине села Цаповка было сброшено одно взрывное устройство с квадрокоптера. "Обошлось без последствий", - отметил губернатор.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено шесть минометных снарядов, по окраине хутора Плотвянка - два. По данным Гладкова, никто не пострадал и разрушений нет.

"В Грайворонском городском округе в районе села Головчино сбит один БПЛА противника. Пострадавших и разрушений нет", - уточнил губернатор.

В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Вязовое - установлено три прилета. Обошлось без последствий. По селу Поповка выпущено 15 артиллерийских снарядов.

"Никто не пострадал. Осколками повреждены кровля, окна, фасад и забор в одном частном домовладении. Также поврежден один легковой автомобиль", - говорится в сообщении.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 минометных снарядов и три снаряда РСЗО неустановленного образца предположительно кассетного типа.

"Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попал поселок Красное - зафиксировано 7 гранатометных выстрелов. В результате обстрела на одной из ферм погибло три единицы крупного рогатого скота. Иных последствий нет. По селу Середа выпущено 15 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.