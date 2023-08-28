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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Доля умерших от COVID-19 в России в 2022 году упала на 42%

Доля умерших от COVID-19 в России в 2022 году упала на 42%
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В России доля умерших от коронавируса в 2022 году составила 7,2% от всех причин смерти; это на 42% меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

Об этом Плутницкий заявил на II Национальном экспертном совете по вопросам элиминации вирусных гепатитов.

По его словам, это результат деятельности профессионального сообщества, промышленности и страны в целом по эффективному реагированию на эту угрозу.

"Кроме того, у нас снизилась на 58% доля умерших от пневмонии по сравнению с 2021 годом", - добавил он.

Хроника 09 января 2020 года – 28 августа 2023 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ
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