Кремль не связывает украинский морской коридор в Черном море с зерновой сделкой

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Проход гражданских судов через организованный Киевом коридор в Черном море не имеет отношения к теме возобновления зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать информацию о том, что 27 августа уже второе с момента прекращения "зерновой сделки" судно вышло в Черное море через организованный Киевом коридор, и спросили может ли это как-то отразиться на перспективах возобновления зерновой сделки".

"Нет, это не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки, - ответил он. - Перспектива возобновления зерновой сделки непосредственно зависит от предметного, не на словах, а на деле выполнения обещаний, которые были перед российской стороной".

"Это совсем другая субстанция, и здесь наше военное ведомство, безусловно, осуществляет необходимый мониторинг", - добавил пресс-секретарь президента.

Его также спросили, будет ли Катар участвовать в зерновой сделке.

"Различные варианты взаимодействия с участием Катара... в настоящий момент каких-то субстантивных договоренностей на этот счет нет, - ответил Песков. - В разных форматах различные дискуссии продолжаются".