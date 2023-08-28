Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Кремль не связывает украинский морской коридор в Черном море с зерновой сделкой

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Проход гражданских судов через организованный Киевом коридор в Черном море не имеет отношения к теме возобновления зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать информацию о том, что 27 августа уже второе с момента прекращения "зерновой сделки" судно вышло в Черное море через организованный Киевом коридор, и спросили может ли это как-то отразиться на перспективах возобновления зерновой сделки".

"Нет, это не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки, - ответил он. - Перспектива возобновления зерновой сделки непосредственно зависит от предметного, не на словах, а на деле выполнения обещаний, которые были перед российской стороной".

"Это совсем другая субстанция, и здесь наше военное ведомство, безусловно, осуществляет необходимый мониторинг", - добавил пресс-секретарь президента.

Его также спросили, будет ли Катар участвовать в зерновой сделке.

"Различные варианты взаимодействия с участием Катара... в настоящий момент каких-то субстантивных договоренностей на этот счет нет, - ответил Песков. - В разных форматах различные дискуссии продолжаются".

Катар Дмитрий Песков Черное море Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз заявил о полном обеспечении хлебопеков зерном и мукой

Минсельхоз заявил о полном обеспечении хлебопеков зерном и мукой

В Кремле отметили, что Путин осенью планирует зарубежные поездки

В Кремле отметили, что Путин осенью планирует зарубежные поездки

Украинская крылатая ракета уничтожена над Черным морем у побережья Крыма

Два украинских беспилотника сбиты над Крымом

Пандемия коронавируса

Доля умерших от COVID-19 в России в 2022 году упала на 42%

Доля умерших от COVID-19 в России в 2022 году упала на 42%

Сбер предупредил о схеме мошенничества с использованием данных о родственниках

Сбер предупредил о схеме мошенничества с использованием данных о родственниках

Кредиторы оценили обязательства российской "дочки" Google в 20,2 млрд рублей

Кредиторы оценили обязательства российской "дочки" Google в 20,2 млрд рублей

Задержанный бывший сотрудник генконсульства США дал признательные показания

ФСБ вменила бывшему сотруднику генконсульства США сбор данных об СВО

ФСБ вменила бывшему сотруднику генконсульства США сбор данных об СВО

МосБиржа проработает вопрос запуска торгов рупией

МосБиржа проработает вопрос запуска торгов рупией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });