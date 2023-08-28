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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Минсельхоз заявил о полном обеспечении хлебопеков зерном и мукой

Минсельхоз заявил о полном обеспечении хлебопеков зерном и мукой
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские перерабатывающие предприятия в полном объеме обеспечены зерном и продуктами его переработки, включая хлебопекарную муку, заявили в Минсельхозе, розничные цены на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки увеличились всего на 1%, сообщает Минсельхоз.

Так ведомство прокомментировало сообщение РБК о том, что производители хлеба до конца года могут повысить отпускные цены на свою продукцию на 7-10%.

Минсельхоз отмечает, что качество зерна в этом году находится на высоком уровне - порядка 75% пшеницы относится к продовольственным классам, цены на продовольственную пшеницу сейчас ниже либо на уровне прошлогодних значений в зависимости от класса. При этом стоимость пшеничной муки у производителей на 13,2% ниже, чем годом ранее.

"Текущее плавное повышение цен на зерно не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий. Значительная доля производственных затрат в этой сфере приходится на другие составляющие, включая заработную плату, электроэнергию, логистику, - говорится в сообщении. - В настоящее время издержки по этим направлениям, действительно, имеют устойчивую тенденцию к росту".

Минсельхоз ожидает, что по итогам года ценовая динамика в этом социально-значимом сегменте не превысит уровень общей инфляции.

Минсельхоз
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