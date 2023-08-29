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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Минобороны РФ заявило об уничтожении на донецком направлении эшелона ВСУ с боеприпасами

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило об уничтожении воинского эшелона ВСУ на донецком направлении.

"Разведывательным подразделением российских вооруженных сил было выявлено прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки", - заявили в ведомстве во вторник.

Там отметили, что координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар.

"В результате поражения воинского эшелона ВСУ были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, около 30 военнослужащих и до 10 единиц техники ВСУ", - сообщили военные

Минобороны также опубликовало кадры поражения эшелона.

Минобороны РФ ВСУ
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