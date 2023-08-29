Аэропорты Москвы вернулись к штатной работе после ночных ограничений

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Аэропорты Московского авиаузла работают штатно после ограничений, которые вводили ранним утром во вторник из соображений безопасности.

"В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов аэропорт "Домодедово" временно ограничил прилет и вылет воздушных судов с 03:49 до 06:01. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Домодедово".

Во "Внуково" ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились с 03:51, с 04:18 аэропорт работал "с интервалом и векторением", сообщили в пресс-службе этого предприятия.

"С 06:02 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - отметила представитель "Внуково".

Российское Минобороны сообщило, что в ночь на 29 августа над Тульской областью были сбиты два БПЛА самолетного типа, над Белгородской областью - один.