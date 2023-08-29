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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Конкурс на бюджетные места в вузы Минздрава вырос на 15%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В медицинские вузы, подведомственные Минздраву, на врачебные специальности в 2023 году зачислено 29 тысяч. человек, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, конкурс составлял 12 человек на место, что на 15% больше, чем в 2022 году.

Он отметил высокое качество подготовки школьников.

"Хочу подчеркнуть, качество абитуриентов, которые к нам приходят, очень высокое. В этом году на первые курсы поступило почти 500 олимпиадников", - добавил министр.

Он полагает, что интерес к профессии у школьников возрос из-за пандемии коронавируса, а также благодаря господдержке, оказываемой врачам.

"Видимо, пандемия и те социальные пакеты, которые реализуются, делают нашу специальность более интересной и привлекательной для школьников", - отметил Мурашко.

По словам министра, все государственные медицинские вузы готовы к началу нового учебного года.

Михаил Мурашко Минздрав
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