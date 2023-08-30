Три беспилотника ВСУ сбиты над Брянской и один - над Орловской областями
Сбитые беспилотники были самолётного типа
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинские беспилотники над Брянской и Орловской областями.
"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области", - сообщили в Минобороны РФ в среду.
Согласно сообщению, беспилотники были самолётного типа.