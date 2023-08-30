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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Три беспилотника ВСУ сбиты над Брянской и один - над Орловской областями

Сбитые беспилотники были самолётного типа

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинские беспилотники над Брянской и Орловской областями.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

Согласно сообщению, беспилотники были самолётного типа.

Минобороны РФ Брянская область Орловская область
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