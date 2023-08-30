ПВО уничтожила украинский беспилотник над Рязанской областью
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинский беспилотник над Рязанской областью.
"30 августа около 02:30 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", - сообщили военные