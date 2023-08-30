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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Рязанской областью

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинский беспилотник над Рязанской областью.

"30 августа около 02:30 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", - сообщили военные

Минобороны РФ Рязанская область
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