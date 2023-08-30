Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

В Рузском округе при перехвате БПЛА была оборвана ЛЭП

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Рузском городском округе Подмосковья в результате перехвата беспилотника была оборвана линия электропередачи и выбило окна в двух домах, сообщил в Telegram глава муниципалитета Николай Пархоменко.

Он напомнил, ссылаясь на Минобороны, что около 3:30 силы ПВО перехватили над округом БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал.

Пархоменко добавил, что службы "Россети. Московский регион" ведут работу по восстановление электроснабжения.

Ранее о сбитом беспилотнике в Рузском городском округе сообщило Минобороны

Хроника 24 июля – 30 августа 2023 годаАтаки беспилотников на Москву
Минобороны Московская область Рузский округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Над Орловской областью ночью ПВО сбила два беспилотника

Военная операция на Украине

Брянский губернатор сообщил о попытке БПЛА атаковать телебашню

Военная операция на Украине

Над Брянском ПВО сбили четвертый за сутки беспилотник

Аэропорт Пскова отменил 8 запланированных на среду рейсов

Беспилотник ВСУ попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Калужской области

Собянин сообщил о попытке массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе

Три беспилотника ВСУ сбиты над Брянской и один - над Орловской областями

Московская международная книжная ярмарка открывается в "Экспоцентре"

Московская международная книжная ярмарка открывается в "Экспоцентре"

БПЛА атаковали Псковский аэропорт

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 652 млрд рублей

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 652 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });