В Рузском округе при перехвате БПЛА была оборвана ЛЭП

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Рузском городском округе Подмосковья в результате перехвата беспилотника была оборвана линия электропередачи и выбило окна в двух домах, сообщил в Telegram глава муниципалитета Николай Пархоменко.

Он напомнил, ссылаясь на Минобороны, что около 3:30 силы ПВО перехватили над округом БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал.

Пархоменко добавил, что службы "Россети. Московский регион" ведут работу по восстановление электроснабжения.

Ранее о сбитом беспилотнике в Рузском городском округе сообщило Минобороны