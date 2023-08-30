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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Беспилотник ВСУ был перехвачен и потерпел крушение в Рузском районе Московской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нейтрализовали украинский беспилотник в Подмосковье.

"Сегодня около 3 часов 30 минут мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны в среду.

"Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области", - сообщили военные.

Минобороны также сообщило, что около 04:00 по Москве дежурными средствами ПВО был уничтожен еще один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Рязанской области.

ВСУ Подмосковье
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