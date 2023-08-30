Что случилось этой ночью: среда, 30 августа

Атака беспилотников на Псковский аэропорт, перехват БПЛА в Московской области, мэр Майями вышел из президентской гонки

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- БПЛА атаковали Псковский аэропорт. В результате загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

- Беспилотник ВСУ был перехвачен и потерпел крушение в Рузском районе Московской области. Кроме того, три беспилотника сбиты над Брянском.

- Собянин сообщил о попытке массовой атаки БПЛА в Центральном федеральном округе. Предварительно, пострадавших нет.

- Беспилотник ВСУ попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Калужской области. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.

- Мэр Майями Суарес выбыл из гонки за пост президента США. Он заявил во вторник, что останавливает свою президентскую кампанию.