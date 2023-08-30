Беспилотник ВСУ попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Калужской области
Возгорание было оперативно ликвидировано
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа.
"Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушено остекление одного жилого дома. На месте работают оперативные службы. Так же в Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано", - говорится в сообщении в телеграм-канале.
Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.