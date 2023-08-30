Главы МИД РФ и Турции обсудят в Москве тему Украины и энергопроекты

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан в четверг посетит Москву, запланированы переговоры с его российским коллегой Сергеем Лавровым, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"С 31 августа по 1 сентября министр иностранных дел Турецкой Республики посетит Москву с рабочим визитом с целью проведения переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня", - сказала представитель МИД РФ на брифинге.

По словам Захаровой, министры обсудят ситуацию в регионе, в частности, на Украине, в Сирии, Ливии, Закавказье, а также "проанализируют состояние двустороннего российско-турецкого сотрудничества, в том числе в контексте реализации стратегических проектов в энергетической сфере".

"Также главы министерств иностранных дел России и Турции проработают график двусторонних контактов на высшем и высоком уровне", - добавила она.