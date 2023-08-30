Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

Главы МИД РФ и Турции обсудят в Москве тему Украины и энергопроекты

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан в четверг посетит Москву, запланированы переговоры с его российским коллегой Сергеем Лавровым, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"С 31 августа по 1 сентября министр иностранных дел Турецкой Республики посетит Москву с рабочим визитом с целью проведения переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня", - сказала представитель МИД РФ на брифинге.

По словам Захаровой, министры обсудят ситуацию в регионе, в частности, на Украине, в Сирии, Ливии, Закавказье, а также "проанализируют состояние двустороннего российско-турецкого сотрудничества, в том числе в контексте реализации стратегических проектов в энергетической сфере".

"Также главы министерств иностранных дел России и Турции проработают график двусторонних контактов на высшем и высоком уровне", - добавила она.

МИД РФ Мария Захарова Украина Турция Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков объяснил отказ от международного расследования крушения Embraer версией СК о злодеянии

Песков объяснил отказ от международного расследования крушения Embraer версией СК о злодеянии
Хищения в Минкультуры

Экс-чиновник Минкультуры Мазо осужден на 8,5 лет по "делу реставраторов"

Экс-чиновник Минкультуры Мазо осужден на 8,5 лет по "делу реставраторов"
Военная операция на Украине

Российский истребитель уничтожил катер ВСУ с экипажем в районе острова Змеиный

Очередной украинский дрон сбит силами ПВО над Брянской областью

Россия названа главным экспортным партнером Эстонии за пределами ЕС

Россия названа главным экспортным партнером Эстонии за пределами ЕС

Российские отельеры задумались о введении безалкогольной системы "все включено"

Российские отельеры задумались о введении безалкогольной системы "все включено"
Военная операция на Украине

Над Рязанской областью сбили несколько беспилотников

Серебряная медаль выпускника будет добавлять до трех баллов к итогам ЕГЭ

Серебряная медаль выпускника будет добавлять до трех баллов к итогам ЕГЭ

Лесной пожар в Геленджике не дошел до "Сафари-парка"

Лесной пожар в Геленджике не дошел до "Сафари-парка"
Военная операция на Украине

Над Орловской областью ночью ПВО сбила два беспилотника

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });