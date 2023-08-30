Лесной пожар в Геленджике возник из-за нарушения правил пожарной безопасности

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Нарушение правил пожарной безопасности в лесу стало причиной крупного низового пожара в Геленджике (Краснодарский край), сообщает ФБУ "Авиалесоохрана" в своем в телеграм-канале.

"В районе города Геленджика идет тушение крупного низового лесного пожара Причина возникновения пожара - нарушение правил пожарной безопасности в лесах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение осложнено жаркой сухой погодой. Пожар распространяется вверх по склону крутизной более 40 градусов. Угрозы населенному пункту и объектам экономики нет.

Как сообщает пресс-служба администрации города-курорта, люди, задействованные на тушении крупного лесного пожара в Геленджике, обеспечены всем необходимым.

"Вопреки информации на различных интернет-ресурсах, сообщаем: добровольцы и специалисты в полной мере обеспечены и провизией, и водой. Никакой помощи на данный момент не требуется", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 118 га. В ликвидации задействованы почти 500 человек и 89 единиц техники, а также два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России.

Несмотря на крупный лесной пожар, все гостиницы, отели и туристические объекты в городе-курорте работают в штатном режиме.