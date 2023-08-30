Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Лесной пожар в Геленджике локализован

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали крупный лесной пожар в Геленджике, сообщает в среду пресс-служба МЧС России.

Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара, который тушат с вечера вторника, увеличилась до 118 га. В ликвидации задействованы почти 500 человек и 89 единиц техники, а также два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России.

Все гостиницы, отели, а также туристические объекты в городе-курорте работают в штатном режиме.

ФБУ "Авиалесоохрана" ранее в среду сообщало, что причиной лесного в Геленджике стало нарушение правил пожарной безопасности в лесу.

МЧС России Геленджик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росстат сообщил о новом историческом минимуме уровня безработицы

Росстат сообщил о новом историческом минимуме уровня безработицы

Псковский аэропорт возобновит работу в штатном режиме с четверга

Минцифры разъяснило ситуацию с передачей в РКН данных абонентов операторов связи

Минцифры разъяснило ситуацию с передачей в РКН данных абонентов операторов связи
Военная операция на Украине

Военные РФ уничтожили еще один катер ВСУ с экипажем в районе острова Змеиный

Мединский сообщил о начале работы над учебниками истории для 5-9-х классов

Мединский сообщил о начале работы над учебниками истории для 5-9-х классов

Псковский губернатор допустил, что работа аэропорта может возобновиться в четверг

В Орловской области обезвредили еще один беспилотник

МГУ в этом году принял более 100 человек по квоте для участников СВО и их детей

МГУ в этом году принял более 100 человек по квоте для участников СВО и их детей

Песков объяснил отказ от международного расследования крушения Embraer версией СК о злодеянии

Песков объяснил отказ от международного расследования крушения Embraer версией СК о злодеянии
Хищения в Минкультуры

Экс-чиновник Минкультуры Мазо осужден на 8,5 лет по "делу реставраторов"

Экс-чиновник Минкультуры Мазо осужден на 8,5 лет по "делу реставраторов"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });