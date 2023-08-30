Лесной пожар в Геленджике локализован

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали крупный лесной пожар в Геленджике, сообщает в среду пресс-служба МЧС России.

Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара, который тушат с вечера вторника, увеличилась до 118 га. В ликвидации задействованы почти 500 человек и 89 единиц техники, а также два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России.

Все гостиницы, отели, а также туристические объекты в городе-курорте работают в штатном режиме.

ФБУ "Авиалесоохрана" ранее в среду сообщало, что причиной лесного в Геленджике стало нарушение правил пожарной безопасности в лесу.