В Запорожской области началось досрочное голосование на парламентских выборах

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах в заксобрание, его проведут в труднодоступных и близких к линии боевого соприкосновения местах, сообщили журналистам в избирательной комиссии региона.

"Досрочное голосование будет проходить в 375 населенных пунктах. Данным видом голосования будет охвачено 214 127 избирателей", - говорится в сообщении.

Оно продлится восемь дней в формате подомового обхода.