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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

В России упростили условия поступления на службу в МВД

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В России упростили условия поступления на службу в органы внутренних дел, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Она напомнила, что это связано с тем, что 4 августа вступил в силу закон № 436-ФЗ.

В частности, изменились возрастные ограничения для тех, кто приходит служить впервые. Ранее на службу в министерство можно было поступить до 35 или 40 лет в зависимости от замещаемой должности.

"В настоящее время возрастные ограничения поступления на службу определяются в зависимости от специального звания, присваиваемого при поступлении на службу. К примеру, при присвоении специальных званий рядового и младшего начальствующего состава предельный возраст поступления на службу составляет 50 лет, специальных званий среднего и старшего начальствующего состава, за исключением званий полковника, - 55 лет", - сказала Волк.

Из практики исключен институт личного поручительства в отношении поступающих на службу граждан.

"Изменения также коснутся тех, кто ранее уже проходил службу на должностях, предусматривающих присвоение специальных или воинских званий, и поступает на службу в органы внутренних дел для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях. Для таких граждан предусмотрена возможность заключения контрактов на срок до одного года без испытательного срока", - отметила Волк.

Кроме того, смогут продолжить службу в МВД сотрудники, которые в ходе выполнения задач в особых условиях получили ранения и были признаны не годными по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел.

"Те из них, кто желают продолжить службу, награждены государственными наградами Российской Федерации за выполнение задач в особых условиях и являются ветеранами боевых действий, могут быть назначены на индивидуально подобранные должности", - резюмировала Волк.

МВД Ирина Волк
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