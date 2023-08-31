В Геленджике потушили крупный лесной пожар

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Геленджике полностью потушили крупный лесной пожар, площадь которого составляла примерно 100 га, сообщил лесопожарный центр Краснодарского края.

Пожар тушили с 29 августа и потушили к 11 часам по Москве 31 августа.

В тушении участвовали три вертолета Ми-8 и 2 самолет-амфибия Бе-200 МЧС России, которые в общей сложности за 300 заходов сбросили более 1,5 млн литров воды.

Полную ликвидацию пожара на склоне Маркотха в Геленджике подтвердил также губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Благодарен нашим пожарным, спасателям и добровольцам, которые участвовали в борьбе с огнем. Оценка масштаба ущерба для лесного фонда ещё впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго", - написал он в своем телеграм-канале.