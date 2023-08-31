Кабмин РФ продлил на год пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило на год - до 31 августа 2024 года - пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота.

"Подписано постановление, продлевающее срок действия ставок таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, вывозимых из России за пределы Евразийского экономического союза. Новый период их применения - с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года, включительно", - сообщается в пресс-релизе правительства.

Это сделано в рамках комплекса мер по защите внутреннего рынка продовольствия, отмечается в сообщении.

Величина ставки вывозной таможенной пошлины на подсолнечное масло останется прежней и будет рассчитываться, учитывая базовую экспортную цену в размере 82,5 тыс. рублей за тонну. "Величина ставки вывозной таможенной пошлины на подсолнечный шрот уменьшится. Она рассчитывается по специальной формуле - как разница между индикативной экспортной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой, умноженной на величину корректирующего коэффициента (0,7). При таком механизме подсчета ставка снизится, даже несмотря на то, что базовая экспортная цена вырастет с 13 875 рублей до 15 875 рублей за тонну", - говорится в пресс-релизе.

Для установления индикативной цены Минсельхозу поручено вести постоянный мониторинг рынка. Он будет проводиться на основе данных Московской биржи и Национальной товарной биржи.

"Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также отрасли животноводства - продуктами переработки масличных культур. Ранее его поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию", - говорится в пресс-релизе.

Так называемый подсолнечный демпфер (плавающие пошлины на масло и шрот) действует в РФ с 1 сентября 2021 года. С июля 2022 года пошлины рассчитываются в рублях.