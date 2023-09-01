Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа под Белгородом

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО в Белгородском районе.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа. (...) По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Как сообщили в свою очередь в Минобороны РФ, беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области около 7:30 по московскому времени.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.