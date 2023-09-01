Дело об изъятии российских активов HeidelbergCement не передадут в суд общей юрисдикции

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Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказался удовлетворить ходатайство представителя ООО "ХайдельбергЦемент Рус" (соответчик, принадлежит HeidelbergCement) о п передаче в Санкт-Петербургский городской суд дела об истребовании в пользу государства долей в данной компании и акций ОАО "Гурово-Бетон", АО "Сырьевая компания" и АО "Сланцевый цементный завод "Цесла" (все также входят в HeidelbergCement).

Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Представитель "ХайдельбергЦемент Рус" обосновал свое ходатайство привлечением к участию в деле в качестве ответчиков, в том числе, физических лиц.

"Если исходить из того, что это корпоративный спор, то требования подлежат разделению и передаче в соответствующей части на рассмотрение субъектов РФ - арбитражных судов по месту нахождения, соответствующему месту регистрации соответствующих юрлиц. Если это спор не корпоративный, то правила о допустимости рассмотрения арбитражным судом споров с участием физических лиц не работают, и компетенцию на рассмотрение данного спора надо передать суду общей юрисдикции. У нас спор не может быть немножко корпоративным, немножко - нет", - поддержал заявленное ходатайство о передаче дела в суд общей юрисдикции представитель HeidelbergCement Central Europe East Holding.

Ранее суд отказал в ходатайствах представителям "ХайдельбергЦемент Рус" о выделении из дела каждого требования в отдельные производства и передаче к рассмотрению в арбитражные суды по месту нахождения активов, а именно в Башкирии, Московской и Тульской областях. Тогда бы в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области могло остаться одно дело - об истребовании акций АО "Сланцевый цементный завод "Цесла".

При этом суд 1 сентября не стал рассматривать два заявленных ранее ходатайства представителей ООО "ХайдельбергЦемент Рус": о привлечении к делу третьих лиц и о рассмотрении данного дела с участием арбитражных заседателей. Судья мотивировал решение подачей ходатайства после официального завершения предварительного заседания 25 августа.

Представитель Генпрокуратуры приобщила заявление об уточнении исковых требований, которые касаются перевода АО "Сланцевый цементный завод "Цесла" из статуса третьих лиц в ответчики. Суд определил его приобщить к делу.

"Суд привлекает в качестве соответчика по делу АО "Сланцевый цементный завод "Цесла" для уточнения исковых требований. (...) Поэтому рассмотрение дела будет происходить с самого начала. Суд назначает судебное заседание на 13 сентября", - сказал судья.

Согласно картотеке арбитражных дел, ответчиками по делу выступают HeidelbergCement Central Europe East Holding как владелец "ХайдельбергЦемент Рус", совладелец "Гурово-Бетон" (50% акций) и завода "Цесла". Также ответчиком по иску является "ХайдельбергЦемент Рус" как владелец "Сырьевой компании" и совладелец "Гурово-Бетон" (50%). Кроме того 4 акции завода "Цесла" истребуются у Сергея Бондарева, одна акция этого завода - у трех физлиц, владеющих ею в равных долях - Людмилы, Евгения, Оксаны Порозовых.

В начале августа суд арестовал российские активы HeidelbergCement по иску об их изъятии в пользу государства. Арест на акции и доли наложен в обеспечение исковых требований Генпрокуратуры. При этом принято решение запретить вносить какие-либо изменения в реестры акционеров этих обществ.

Ходатайство об обеспечении иска мотивировано тем, что HeidelbergCement Central Europe East Holding зарегистрирована на территории иностранного государства и "может совершить действия, направленные на вывод имущественного комплекса подконтрольных предприятий, их реализацию третьим лицам, что приведет к остановке технологических циклов, сокращению производственных мощностей, созданию искусственного дефицита производимой продукции на рынке". Суд удовлетворил ходатайство "в целях исключения затруднения исполнения судебного акта" (в случае удовлетворения иска), а также для "предотвращения причинения значительного ущерба".

HeidelbergCement AG - один из крупнейших в мире производителей цемента. Подразделения компании работают в более чем 50 странах.

"Хайдельбергцемент Рус" зарегистрирована в Подмосковье. Выручка компании за 2022 год составила 17,2 млрд рублей, чистая прибыль 4,4 млрд рублей. 100% долей по ЕГРЮЛ принадлежит HeidelbergCement Central Europe East Holding.

Сланцевский цементный завод "Цесла" (Ленинградская область) в минувшем году получил выручку 4 млрд рублей и чистый убыток в 194 млн рублей.

"Гурово-Бетон" (Тульская область), согласно ЕГРЮЛ, занимается добычей и первичной обработкой известняка и гипса. В 2022 году выручка составила 927 млн рублей, чистая прибыль - 63,5 млн рублей.

"Сырьевая компания" зарегистрирована в Башкирии. Основной вид деятельности - добыча декоративного камня, известняка, гипса, мела и сланца. Согласно годовой отчетности компании за 2021 год (последние опубликованные данные), АО "Сырьевая компания" в равных долях принадлежала АО "Башкирская содовая компания" и ООО "ХайдельбергЦемент Рус".