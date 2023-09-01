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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Экс-замглавы МЧС Татарстана получил 8,5 лет за мошенничество

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы назначил наказание в виде восьми с половиной лет колонии бывшему заместителю главы МЧС Республики Татарстан Ильхаму Насибуллину по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Еще двое фигурантов дела - директор компании "ОДС РТ" Ленур Зиннатуллин и его заместитель Ильнар Гимадиев - получили семь с половиной и пять с половиной лет колонии, соответственно.

Насибуллин признан виновным в крупном и особо крупном мошенничестве (части 3, 4 статьи 159 УК РФ), Зиннатуллин и Гимадиев - в особо крупном мошенничестве.

Как пояснили в суде, согласно версии следствия, "фигуранты дела занимались присвоением бюджетных средств в 2014-2020 годах путем заключения договоров предприятиями республики с бизнес-клоном государственной Поисково-спасательной службы - компанией "ОДС РТ".

Как сообщалось, за период осуществления деятельности фирма получила 161,8 млн руб. прибыли, а поисково-спасательная служба должной прибыли не получила.

МЧС Татарстана - региональное министерство. Наряду с ним в республике также функционирует федеральное Главное управление МЧС РФ по Татарстану.

Татарстан Ильхам Насибуллин
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