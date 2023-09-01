Золотые медали получат отличники, набравшие не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку

Серебряные смогут получить лишь те, кто набрал не менее 60 баллов за русский язык

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Золотые медали будут выдавать выпускникам, набравшим не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку и не менее 70 по одному из других предметов. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов в пятницу.

"Медаль "За особые успехи в учении" I степени вручается лицам, (...) имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и набравшим: не менее 70 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по учебному предмету "Русский язык; не менее 70 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов", - сообщается в документе.

Серебряные медали будут давать тем, кто наберет не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и по одному из других сдаваемых предметов.

При утрате медалей их дубликаты не выдаются, подчеркивается в документе.

С этого учебного года в школы вернутся серебряные медали, ими будут награждать выпускников с одной или двумя четверками в аттестате. Золотые только за все отметки "отлично" в аттестате. Медали будут давать дополнительные баллы к ЕГЭ. Серебряные до трех баллов, а золотые прибавят к Госэкзамену до пяти баллов.