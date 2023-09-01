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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Золотые медали получат отличники, набравшие не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку

Серебряные смогут получить лишь те, кто набрал не менее 60 баллов за русский язык

Золотые медали получат отличники, набравшие не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Золотые медали будут выдавать выпускникам, набравшим не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку и не менее 70 по одному из других предметов. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов в пятницу.

"Медаль "За особые успехи в учении" I степени вручается лицам, (...) имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и набравшим: не менее 70 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по учебному предмету "Русский язык; не менее 70 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов", - сообщается в документе.

Серебряные медали будут давать тем, кто наберет не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и по одному из других сдаваемых предметов.

При утрате медалей их дубликаты не выдаются, подчеркивается в документе.

С этого учебного года в школы вернутся серебряные медали, ими будут награждать выпускников с одной или двумя четверками в аттестате. Золотые только за все отметки "отлично" в аттестате. Медали будут давать дополнительные баллы к ЕГЭ. Серебряные до трех баллов, а золотые прибавят к Госэкзамену до пяти баллов.

ЕГЭ
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