Шойгу допустил продление "зерновой сделки" при выполнении обещанного России

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "Зерновая сделка" была остановлена не по вине РФ, ситуация показала, что продлить ее сложнее, чем выстраивать новые маршруты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Дела последних месяцев - это зерновая сделка, к которой мы приложили максимум усилий. Она была инициирована уважаемым господином Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена. Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты", - сказал Шойгу на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, чьи слова привели в Минобороны РФ.

В министерстве сообщили, что Шойгу и Фидан в Москве обсудили "зерновую сделку" и совместную работу в Сирии.

"Глава российского военного ведомства поздравил главу МИД Турции с назначением на новую должность и отметил, что за время его работы в прошлой должности странам удалось сделать очень много нужного и полезного, как для России и Турции, так и для всего мира", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что Шойгу сообщил о намерениях РФ продолжать стратегическое двустороннее партнерство с Турцией "для решения различного спектра задач".

"Я имею в виду дела, связанные с работой в Сирии, и тот проект, который мы вместе с вами начинали - налаживания отношений между Турцией и Сирией с нашим участием, потом к этому проекту подключились иранские коллеги. Это первые в истории Турции и Сирии, да и России, встречи, когда руководители военных ведомств, руководители разведок собираются для того, чтобы решить очень практические, очень земные и гуманитарные вопросы", - сказал министр обороны, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь Фидан заявил: "Мы с вами уже много лет успешно работаем по самым критическим вопросам, и всегда мы проявляли политическую зрелость. Это показывает нам, насколько глубокие и стратегически выверенные отношения между РФ и Турцией".