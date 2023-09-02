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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Российские военные заявили о нейтрализации беспилотника над Белгородской областью

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нейтрализовали еще один украинский беспилотник над Белгородской областью.

"1 сентября около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ.

"Украинский БПЛА был перехвачен над территорией Белгородской области", - заявили в ведомстве.

Минобороны РФ Белгород
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