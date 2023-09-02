Над Белгородской областью перехвачены два украинских дрона
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Два украинских беспилотника самолетного типа перехвачены над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации", - заявили в Минобороны России.
"Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области", - сказали в Минобороны РФ.