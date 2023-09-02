Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Над Белгородской областью перехвачены два украинских дрона

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Два украинских беспилотника самолетного типа перехвачены над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации", - заявили в Минобороны России.

"Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области", - сказали в Минобороны РФ.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Депутат Госдумы РФ Сокол снимет свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Вода ушла из более чем 350 домов в Приморье в зоне паводка

Вода ушла из более чем 350 домов в Приморье в зоне паводка

ЦИК сообщил о досрочном голосовании и голосовании на экстерриториальных участках новых регионов

ЦИК сообщил о досрочном голосовании и голосовании на экстерриториальных участках новых регионов

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Банк России разделит биометрию на группы по уровням соответствия данных

Банк России разделит биометрию на группы по уровням соответствия данных

Иноагентом признан нобелевский лауреат Муратов

Иноагентом признан нобелевский лауреат Муратов
Дипломатическое противостояние

Захарова назвала враждебным требование Дании сократить штат посольства России

Что произошло за день: пятница, 1 сентября

Думе предложили разрешить хранить удобрения в водоохранных зонах портов

Думе предложили разрешить хранить удобрения в водоохранных зонах портов

Доллар и евро подорожали на "Мосбирже" на 6,5 копейки

Доллар и евро подорожали на "Мосбирже" на 6,5 копейки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });