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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

ФСБ задержала в Херсонской области лидера ячейки экстремистской организации

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Житель Геническа задержан по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Херсонской области в понедельник.

По данным спецслужбы, мужчина вступил в нацбатальон, целью которого была блокада Крыма, в 2014 году.

"Возглавляя ячейку экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещена в РФ решением Верховного суда в апреле 2016 года - ИФ), задержанный осуществлял подбор и вербовку ее членов для участия в противоправной деятельности батальона, а также безвозмездно предоставлял материальные и денежные средства для оборудования его базы на территории Херсонской области, используемой для блокады полуострова", - говорится в пресс-релизе.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация НВФ или участие в нем), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Фигурант дела находится под стражей.

Верховный суд РФ в июне 2022 года признал "Батальон имени Номана Челебиджихана" террористическим и запретил его деятельность на территории России. В Генпрокуратуре сообщали, что батальон был сформирован в 2015 году "с целью продовольственной, энергетической, водной и иных блокад Крыма".

ФСБ Херсонская область Крым
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